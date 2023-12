met korte video

Winst en verlies voor VC WIK

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK stelde zaterdag teleur met een 1-3 nederlaag in de derby tegen Next Volley 2. De Groot-Ammerse mannenploeg won daarentegen knap met dezelfde cijfers van Jokers. In de eerste divisie B gaat WIK als nummer 6 de ‘winterstop’ in. De vrouwen zijn in de derde divisie A naar de vierde plaats gezakt.

Het was drie sets lang ‘net niet’ voor de volleybalsters uit Groot-Ammers. De tweede set werd ruim gewonnen (25-15), maar in de eerste, derde en vierde set liet VC WIK het op de ‘big points’ afweten: 23-25, 23-25 en nogmaals 23-25. Toch wel een tegenvaller bij het afsluiten van de eerste seizoenshelft.

Stuivertje wisselen

De Ammerse mannenploeg deed met Jokers aan stuivertje wisselen op de ranglijst. In de eerste set was VC WIK duidelijk de bovenliggende partij, mede door een snelle voorsprong van vijf punten door een snoeiharde service (25-18). In deel twee was het van hetzelfde laken een pak. Met invaller-spelverdeler Abraham Spelt toonde de thuisploeg zich stabiel en vrijwel foutloos: opnieuw 25-18.

Van de cijfers 17-25 in set drie raakte VC WIK niet in paniek. Wel werd het vierde bedrijf een ware strijd. Beide ploegen gaven elkaar met tussenstanden van 15-15 en 20-20 niets toe. Het was aan invaller Jelle van Tol om op 24-23 met een prachtig blok het beslissende punt te maken: 25-23.