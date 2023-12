Opluchting en ontlading bij nipt winnend Triade

NIEUWPOORT • Triade heeft de kraker tegen Gemini nipt met 11-10 gewonnen. Na het laatste fluitsignaal maakten opluchting en ontlading zich van de Nieuwpoortse korfballers meester.

Inzet van de ‘derby’ tegen de Gouwenaren was aanhaken bij de bovenste ploegen van de ranglijst. Beide teams deden nauwelijks iets voor elkaar onder. Verdedigend stond het als een huis, aanvallend was het bedroevend: 3-5 bij rust.



In de tweede helft werd het harde werken van Triade beloond. Na een tactische wissel en met veel strijd viel in de laatste twee minuten de beslissing in het voordeel van de groenwitten, die op de helft van de zaalcompetitie drie keer gewonnen en drie keer verloren hebben.