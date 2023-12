• Pieter Wonink was baas in eigen huis.

Pieter Wonink baas in eigen huis

zo 17 dec. 2023, 20:21

HOORNAAR • De wintercompetitiewedstrijd van RC Jan van Arckel in Hoornaar werd zaterdag bij de B-Masters gewonnen door Pieter Wonink. Wonink, die als erkend hardrijder voordeel haalde uit de lange grasstrook in het parcours, was dus baas in eigen huis.

De cyclocrossers en MTB’ers moesten in Hoornaar draaien en keren op het zand, gras en door een weiland. Het parcours was minder modderig dan in de vorige wedstrijden en dat bood kansen aan renners die het moet hebben van een combinatie van snelheid en behendigheid.

In de A-klasse was het eindelijk raak voor Ruben Nederveen. Na vier tweede plaatsen kwam de Hardinxvelder ditmaal als winnaar over de meet en nam hij en passant de leiding in het klassement over van Mika Bouman.

Uitslag: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld); 2. Jesse Bikker (Hoogblokland); 3. Mika Bouman (Rijswijk).

Klassement: 1. Ruben Nederveen; 2. Mika Bouman; 3. Luuk Viveen.

Verrassing

Na drie overwinningen van Bart van Noorloos ging de zege in de B-klasse dit keer verrassend naar Tijs Buijs. Gestart vanaf de tiende positie schoof de jonge Brabander steeds verder op. Van Noorloos moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Uitslag: 1. Tijs Buijs (Dongen); 2. Gijsbert de Ruijter (Sliedrecht); 3. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers).

Klassement: 1. Bart van Noorloos; 2. Nijs den Besten; 3. Gijsbert de Ruijter.

Baas in eigen huis

Bij de B-Masters schitterde Pieter Wonink in eigen omgeving. Na een moeizame start knokte klassementsleider Bert Pesselse zich nog terug naar de tweede plaats.

Uitslag: 1. Pieter Wonink (Hoornaar); 2. Bert Pesselse (Giessenburg); 3. Ron Timmer (Schelluinen).

Klassement: 1. Bert Pesselse; 2. Pieter Wonink; 3. Ard Rietveld.

Drie op een rij

Voor Dieke van Wilgen was het drie op een rij in de C-klasse.

Uitslag: 1. Dieke van Wilgen (Arkel); 2. Maam de Ridder(Zutphen); 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

Klassement: 1. Dieke van Wilgen; 2. Noa Stolk; 3. Joyce Slob.

Uitslag D-klasse Jongens: 1. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 2. Erik Bikker (Rotterdam) 3. Andreas van de Streek (Goudriaan).

Klassement Jongens: 1. Andreas van de Streek 2. Xavier van Geldrop 3. Erik Bikker.

Uitslag Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Milou van Oord (Hank).

Klassement Meisjes: 1. Imke van Houwelingen 2. Rosalie van Bruggen 3. Annerie van der Sluijs.

Uitslag E-klasse Jongens: 1. Myliam Kapel (Rijswijk) 2. Max van Kolfschoten (Giessenburg) 3. Levi van der Kaa (Kaatsheuvel).

Klassement Jongens: 1. Myliam van Kapel 2. Levi van der Kaa 3. Sem Knip.

Uitslag Meisjes: 1. Mila Prins (Hank) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Winke van de Streek (Ottoland).

Klassement Meisjes: 1. Mila Prins 2. Nikita Verhoeven 3. Agnes Koorevaar.

Uitslag F-klasse Jongens: 1. Jeftha Schild (Hardinxveld) 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB).

Klassement Jongens: 1. Zeb Mesker 2. Jeftha Schild 3. Sven Mastenbroek.

Uitslag Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon) 2. Anouk Elgersma (Waspik) 3. Julia van der Wouden (Rotterdam).

Klassement Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg 2. Saar van Doesburg 3. Julia van der Wouden.

Uitslag G-klasse Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Job Verloop (Nieuw-Lekkerland) 3. Tim Chau (Breda).

Klassement Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden 2. Tim Chau 3. Lars Mastenbroek.

Uitslag Meisjes: 1. Anna Knip (Alblasserdam) 2. Eva Flach (Dordrecht) 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

Klassement Meisjes: 1. Anna Knip 2. Eva Flach 3. Bregje van Doesburg.

Kijk voor de volledige uitslagenlijst en alle klassementen op: www.janvanarckel.nl

Volgende wedstrijd

De volgende wedstrijd is op zaterdag 6 januari in Groot-Ammers.