AMEIDE • Met overtuigende cijfers is Ameide MO15 winterkampioen geworden.

Na vijf wedstrijden zijn er alleen maar winstpartijen en 32 doelpunten voor en maar 2 tegen.

Na vele uren hard trainen is dit voetballend gelukt, maar belangrijker is dat het een echt (vechters) team is geworden.