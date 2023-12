Schaatslessen in de kerstvakantie bij Sportboulevard in Dordrecht

ma 11 dec. 2023

DORDRECHT • Kunstrijvereniging De Drechtsteden verzorgt in de kerstvakantie schaatslessen op de Optisport Sportboulevard in Dordrecht.

In de lessen leren de beginnende schaatsers verschillende basisvaardigheden van het schaatsen en de eerste beginselen van het kunstrijden. De cursus is gericht op kinderen, jeugdplussers en volwassenen. Ze kunnen al meedoen als ze 4 jaar zijn. De snelcursus is van 3 tot en met 5 januari van 09.15 tot 10.45 uur.

De prijs van de cursus is 60 euro. Het cursusgeld is inclusief de entree van de ijsbaan gedurende de cursus en een certificaat van deelname. Schaatsen huren is mogelijk bij de vereniging. Ouders en begeleiders die niet deelnemen aan de cursus kunnen de verrichtingen volgen vanaf de tribunes in de ijshal.

Inschrijven voor de snelcursus en een gratis proefles is mogelijk via www.ddd-kunstrijden.nl.