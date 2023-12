Daniël van Vugt nationaal kampioen jeugddammen bij de Benjamins

zo 10 dec. 2023

Sport











HOOGEVEEN/GOUDRIAAN • Daniël van Vugt is zaterdag in Hoogeveen nationaal kampioen dammen geworden in de leeftijdsgroep tot en met acht jaar (Benjamins).

De Goudriaanse jeugddammer speelde negen partijen tegen leeftijdsgenoten en bleef ongeslagen. De nummer twee had een achterstand van vier punten op hem.

Daniël is lid van damvereniging De Kroonschijf (Brandwijk) en wordt daarnaast getraind door zijn dorpsgenoot Mari Dame.