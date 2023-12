Nederlaag met perspectief voor Klipperstars

zo 10 dec. 2023, 08:32

Sport 107 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Klipperstars stond zaterdag opnieuw met lege handen, maar de nederlaag tegen Virtus bood wel perspectief. Vooraf hield de Nieuw-Lekkerlandse hekkensluiter namelijk rekening met een afstraffing tegen de Werkendamse koploper.

Klipperstars nam in het tweede kwartaal brutaal de leiding (20-26), maar kon die voorsprong niet vasthouden tot de rust (41-31). De Lekkerlandse basketballers bleven echter in de wedstrijd en bij de stand 67-63 leek alles nog mogelijk. Een stunt zat er echter niet in, want in het vierde kwart schoot Virtus met scherp en vielen vrijwel alle driepunters binnen. Eindstand: 81-72.

Topscorers Klipperstars: Ben den Besten met 16 punten en Sem Janse met 14 punten.