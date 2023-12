Beginnerscursus hardlopen bij Typhoon in Gorinchem

GORINCHEM • Atletiekvereniging Typhoon uit Gorinchem start op donderdag 11 januari 2024 met een cursus hardlopen voor beginners.

Onder deskundige leiding helpt de vereniging de deelnemers op weg naar de eerste 5 kilometer. De cursisten nemen eind april 2024 deel aan een nader te bepalen loop over 5 kilometer.

Een deskundige trainer helpt om een goede loophouding aan te nemen, waarmee blessures voorkomen worden. De cursus start 11 januari van 19.00 tot 20.30 uur op de baan van Typhoon. Iedere week krijgen cursisten een trainingsschema mee.

De cursus kost 70 euro per persoon. Voor meer informatie of aanmelding: www.avtyphoon.nl of 06-44341355 (trainer Erik van den Berg).