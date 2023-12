Harde les voor Triade

ROTTERDAM • Triade leed in Rotterdam een pijnlijke nederlaag tegen Trekvogels. De koploper was met 20-6 veel te sterk voor de Nieuwpoortse korfballers, die spraken van ‘een harde les’.

Het was overigens wel een ingecalculeerde nederlaag, want Trekvogels is veel te goed voor de derde klasse.