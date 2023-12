Tweevoudig Nederlands kampioen beachvolleybal Jasper Bouter naar Sliedrecht Sport Heren 1

46 minuten geleden

Sport 243 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • Om het uitvallen van Youri Ebbelaar te compenseren, stapt Jasper Bouter over van heren 2 naar heren 1 van Sliedrecht Sport.

De passer-loper speelt sinds de start van het vorige seizoen in het blauw-witte Topdivisie-team en maakt nu dus de stap naar de Eredivisie voor Sliedrecht. Jasper Bouter (26) is tweevoudig Nederlands kampioen beachvolleybal en eindigde in 2018 als vijfde op het Europees Kampioenschap beach in Nederland.

De 1,95 meter lange Bergambachter vormde in het verleden een team met, onder andere, Tom van Steenis, Christiaan Varenhorst en Ruben Penninga, maar stopte in 2021 jaar met het beachvolleybal op topniveau en ging als passer-loper ‘de zaal in’ bij Heren 2 van Sliedrecht Sport.

In Heren 1 neemt Bouter de plaats in van Youri Ebbelaar. Hij blesseerde vorige maand zijn duim en is daardoor langere tijd niet inzetbaar.