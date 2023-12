Weer ‘net niet’ voor Klipperstars, dat nu hekkensluiter is

zo 3 dec. 2023, 09:50

Sport











NIEUW-LEKKERLAND • Het wordt een repeterend verhaal voor Klipperstars. Wéér leden de Nieuw-Lekkerlandse basketballers een nipte nederlaag: 79-81. Gevolg is wel dat Klipperstars naar de laatste plaats op de ranglijst is gezakt.

Hoewel Baros een behoorlijk lengte-overwicht binnen de lijnen kon brengen, schoot Klipperstars uit de startblokken (21-14). Bij rust was de voorsprong geslonken tot één punt (48-47).

In de tweede helft bleef het spannend. Met nog anderhalve minuut op de klok leidden de Lekkerlanders met 79-78. Aanvallend werd het in de slotfase echter niet goed uitgespeeld en verdedigend moest Klipperstars nog een driepunter incasseren. Eindstand: 79-81. Het spel was aanzienlijk beter dan de laatste weken, maar de thuisploeg stond wel weer met lege handen.