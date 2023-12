Max van Kolfschoten achtste in Valkenswaard

zo 3 dec. 2023, 16:15

Sport 149 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VALKENSWAARD/GIESSENBURG • Op een zwaar maar leuk parcours is Jan van Arckel-jeugdrenner Max van Kolfschoten uit Giessenburg zondag achtste overall (zesde jongen) geworden in de Pietencross in Valkenswaard.

Max startte vanaf de derde rij.