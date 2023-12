VC WIK naar halve finale beker

ma 4 dec. 2023, 07:45

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft zich geplaatst voor de halve finale van de regionale beker.

Dat ging vrij gemakkelijk; in de kwartfinale wonnen de Groot-Ammerse volleybalsters met 3-0 van Volley2B.

Tegenstander in de halve eindstrijd, die op 10 februari wordt afgewerkt, is competitiegenoot Next Volley Dordrecht 2.