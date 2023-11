Klipperstars heren 1 verliest uitwedstrijd van Woodpeckers in Houten

wo 29 nov. 2023, 12:17

HOUTEN • Het eerste herenteam van basketbalvereniging Klipperstars uit Nieuw-Lekkerland heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen Woodpeckers uit Houten met 75-62 verloren.

In het eerste kwart ging het redelijk gelijk op, maar het waren de fast breaks van Woodpeckers die tot makkelijke scores tegen Klipperstars leidden. 24-17 was de score na de eerste periode.

Ook het begin van de tweede periode bleef het gelijk opgaan, tot op het moment dat er nog drie minuten van de eerste helft op de klok stond. Klipperstars leed toen ineens keer op keer slordig balverlies en Woodpeckers wist dit balverlies telkens om te zetten in een makkelijke score. Hierdoor ging Klipperstars met een grote achterstand de rust in: 47-28.

Na rust begonnen de mannen van Klipperstars met het spelen van een zone verdediging. Net als vorige week had ook deze tegenstander het hier lastig mee. Daarnaast schoot Klipperstars nog een paar driepunters raak, waardoor het momentum aan de kant van de Nieuw-Lekkerlanders kwam te liggen. Langzaam maar zeker werd de achterstand verkleind. Met nog een periode te gaan was de achterstand veertien punten: 60-46.

In het begin van de laatste periode was het de nummer 4 van Woodpeckers die twee driepunters achter elkaar wist te scoren. Hierdoor was het verschil weer 20 punten. Klipperstars wist desondanks het initiatief te behouden en de achterstand werd ook deze periode langzaam verkleind tot een verschil van 8 punten. Helaas te weinig om de winst mee naar huis te nemen. Eindstand: 75-62

Volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag thuis tegen Baros uit Rotterdam om 16:30 uur in de Klipper.