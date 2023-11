Grote Rivieren Loopcircuit maakt doorstart: StardGRL

REGIO • Het Grote Rivieren Loopcircuit gaat in 2024 een doorstart maken onder de naam StardGRL.

Het Grote Rivieren Loopcircuit werd in 2020 opgeheven. Vijf atletiekverenigingen hebben de koppen bijeen gestoken om toch weer een loopcircuit te organiseren, maar dan onder de naam StardGRL. Ook zijn er drie enthousiaste loopcomités aan de organisatie toegevoegd: Loop naar de Pomp in Noordeloos, Lingewaalloop in Herwijnen en de Dirk IV loop in Hoornaar.

StardGRL is de afkorting van Stichting Atletiek Regio Drechtsteden en het Grote Rivieren Loopcircuit. Stard organiseert al jaren een atletiekcompetitie voor de jeugd in de regio Drechtsteden. Deze vindt plaats bij de vijf atletiekverenigingen A.V. Typhoon, A.V. Passaat, A.A.A. Atletiekvereniging Alblasserdam, Fortius en A.V. Spirit, die nu hun steentje hebben bijgedragen aan de doorstart.

In 2020 werd een aantal wedstrijden afgelast wegens corona, niet heel veel later besloot het bestuur wegens gebrek aan vrijwilligers ook op te stappen. Het Grote Rivieren Loopcircuit werd sindsdien niet meer georganiseerd. Tot nu. En daar zijn veel hardlopers uit de regio blij mee.

Acht wedstrijden

StardGRL is een loopcircuit van acht wedstrijden verdeeld over een jaar in de regio Drechtsteden. De acht wedstrijden vinden plaats in dorpen en steden tussen Gorinchem en Oud-Beijerland in en biedt hardlopers een leuke mogelijkheid om verschillende steden en dorpen te voet te verkennen.

De zes beste prestaties van de acht wedstrijden tellen uiteindelijk mee voor het eindklassement. Maar het gaat bij veel lopers niet om de positie 1, 2 of 3 maar bijvoorbeeld een plek in de top 10, volgens Peter Martijn Bronkhorst. De mogelijkheid om maar één of maar een paar wedstrijden te lopen is ook aanwezig.

Kortom; vijf Atletiekverenigingen en drie lokale loopcomités hebben de hardloopwedstrijden gebundeld tot een echt loopcircuit met gecertificeerde afstanden en een netto tijdregistratie over 10 kilometer, 5 Engelse miles, 10 Engelse miles en een halve marathon. Iedereen vanaf veertien jaar oud mag meedoen en er is geen wedstrijdlicentie nodig. De organisatie hoopt op ongeveer 250 deelnemers.

Inschrijven voor het StardGRL loopcircuit kan al, daarmee hebben hardlopers toegang tot de acht wedstrijden die samen het StardGRL loopcircuit vormen. Inschrijven kan tot en met 2 januari 2024 en na-inschrijven is niet mogelijk.

De volledige wedstrijdkalender is te bekijken via: www.stardgrl.nl.