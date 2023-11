Gouden medaille Linde en Lise op eerste landelijke synchroonwedstrijd in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Zaterdag 18 november vond de eerste landelijke synchroon wedstrijd plaats in sporthal Poortzicht in Nieuwpoort.

Gymnastiekvereniging Salto deed met drie duo’s mee en zij moesten zo netjes en synchroon mogelijk een rechtuit oefening turnen.

Fleur Brandwijk en Hilde van Tienhoven werden achtste, Jill Leeuwis en Yfke Reitsma vijfde in categorie A en het duo Linde Hogendoorn en Lise Kraaijeveld hebben een gouden medaille behaald in categorie C.