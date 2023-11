VC WIK wint in Amsterdam

8 minuten geleden

Sport 21 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

AMSTERDAM/GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft de uitwedstrijd tegen het Amsterdamse Buro Wittenburg met 1-3 gewonnen.

In een weinig sfeervolle hal kwam de nummer voorlaatst verrassend sterk uit de startblokken (25-20).



VC WIK, vijfde in de eerste divisie B, liet het er echter niet bij zitten. De Groot-Ammerse volleyballers kregen de passing op orde, moesten er in de tweede en derde set hard voor werken (23-25 en 22-25), en kregen in deel vier serverend en blokkerend flink de overhand: 15-25.