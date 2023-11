Volley Meerkerk’95 pakt punt van koploper

MEERKERK • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 kon wel leven met het 1-3 verlies tegen VCN 3. Immers, de koploper uit Capelle a/d IJssel stond tot zaterdag pas twee sets af.

Na 20-25 en 18-25 sloeg Volley Meerkerk in de derde set met 25-22 toe. Meer zat er niet in, de lijstaanvoerder was ondanks Sinterklaastijd niet naar de Vijfheerenlanden gekomen om cadeautjes weg te geven: 19-25 in de vierde set.

De Meerkerkse mannenhoofdmacht rekende in een boeiende wedstrijd af met koploper VC WIK 3. Met ‘vechtvolleybal’ werd een beslissende vijfde set afgedwongen. Spelverdeler Jelmer Boot nam hierin zijn team op sleeptouw (15-13, 3-2).