Wintercompetitie RC Jan van Arckel in Giessen-Oudekerk: opnieuw ploeteren door de modder

ma 20 nov. 2023, 08:47

GIESSEN-OUDEKERK • De toon is gezet in de wintercompetitie van RC Jan van Arckel. Ook in Giessen-Oudekerk werden de renners onderworpen aan een modderballet.

Net als tijdens de opening van het seizoen in Giessenburg was het zaterdag op het polderparcours nat. Zeg maar gerust kletsnat. Toch hoorde je de 219 deelnemers niet klagen over de regen en de modder. Het hoort nu eenmaal bij deze tak van sport.

In de A-klasse startte Wim de Bruin vanaf positie 22, maar het weerhield hem er niet van een inhaalrace met de overwinning te bekronen.

A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld); 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld); 3. Mika Bouman (Rijswijk); 4. Evan Terlouw (Hoogblokland); 5.Jesse Bikker (Hoogblokland).

Bart van Noorloos ging er in de B-klasse als een haas vandoor. De rest van het veld reed voor de tweede plaats.

B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam); 2. Wouter Wolthuis (Berlicum); 3. Gijsbert de Ruijter (Sliedrecht); 4. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers).

Bij de B-Master werd het een herhaling van vier renners die het koersverloop bepaalden. Met dezelfde winnaar: Bert Pesselse, die uitstekend in vorm is.



B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg); 2. Rien van der Dussen (Arkel); 3. Ron Timmer (Schelluinen); 4. Pieter Wonink (Hoornaar).

Bij de vrouwen (C-klasse) was Dieke van Wilgen ditmaal de sterkste.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel); 2. Noa Stolk (Nieuwendijk); 3. Daphne van der Vegt (Almkerk).

D-klasse Jongens: 1. Andreas van de Streek (Goudriaan); 2. Finn Stolk (Nieuwendijk); 3. Bram van Wagtendonk (Spijkenisse).

D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld); 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk); 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).



E-klasse Jongens: 1. Myliam Kapel (Rijswijk/NB); 2. Levi van der Kaa (Kaatsheuvel); 3. Wessel den Harder (Maassluis).

E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank); 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel); 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).



F-klasse Jongens: 1. Jeftha Schild (Hardinxveld); 2. Zeb Mesker (Meerkerk); 3. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB).

F-klasse Meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon); 2. Saar van Doesburg (Giessenburg); 3. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).



G-klasse Jongens: 1. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg); 2. Job Verloop (Nieuw-Lekkerland) 3. Lars Mastenbroek (Rijswijk/NB).

G-klasse Meisjes: 1. Eva Flach (Dordrecht); 2. Anna Knip(Alblasserdam); 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

Volledige uitslagenlijst en klassementen op: www.janvanarckel.nl

De volgende wedstrijd is zaterdag 25 november in Nieuwpoort.