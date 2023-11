Eerste nederlaag Volley Meerkerk’95

37 minuten geleden

Sport 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 leed tegen Volley2B 2 de eerste competitienederlaag van het seizoen: 3-1.

Na twee sets was de stand nog in evenwicht, maar de geelzwarten konden de stijgende lijn niet doorzetten. Desondanks behielden ze de (knappe) tweede plaats in de Promotieklasse A.