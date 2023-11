Volley Meerkerk’95 redt het ook tegen VV Utrecht 2 niet

di 14 nov. 2023, 11:21

UTRECHT/MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 is er niet in geslaagd de negatieve spiraal tegen VV Utrecht 2 te doorbreken. Het iets lager geklasseerde Utrechtse team won met 3-2. Volley Meerkerk blijft negende in de 1e divisie B.

Achteraf gezien hebben de geelzwarten het in de eerste set lagen liggen. Na een voorsprong van 10-16 waren er serieuze winstkansen, maar door een foutenfestival en te weinig servicedruk werd het toch nog 25-23. Ook de tweede set ging verloren (25-22), maar dat gold niet voor de Meerkerkse veerkracht. Want via 20-25 en 19-25 werd een beslissende vijfde set afgedwongen.

De comeback kon niet worden bekroond. Volley Meerkerk’95 kwam met 12-7 achter, maakte het gat nog wel kleiner (12-10 en 13-11), maar trok met 15-11 aan het kortste eind.