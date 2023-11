SNA verspeelt een punt in Sliedrecht

di 14 nov. 2023, 11:20

Sport 172 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT/BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft tegen Sliedrecht Sport 7 een punt verspeeld. Het werd 1-3 voor de Bleskensgraafse volleybalsters in sporthal De Basis.

SNA keek in de eerste set al snel tegen een achterstand van vijf punten aan. Die werd nog gerepareerd (22-22), maar voldoende voor de winst was het niet (30-28). Ook de tweede set verliep spannend (22-25), maar daarna was het Sliedrechtse verzet gebroken.

Runner-up SNA maakt zich nu op voor de kraker tegen de nummer drie, Sliedrecht Sport 6.