VC WIK werkt 0-2 achterstand in sets weg en blijft koploper

8 minuten geleden

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK boekte zaterdag een moeizame 3-2 zege op Volley Tilburg 3, maar blijft desondanks koploper in de 3e divisie A.

De Groot-Ammerse volleybalsters waren in de eerste twee sets onvoldoende bij de les. Met name op de ‘big points’ liet VC WIK het afweten: 22-25 en 18-25.

De thuisclub toonde echter karakter en het niveau ging omhoog. In de derde set ging het relatief gemakkelijk (25-16) en via 25-21 in de vierde set kon een beslissende vijfde set worden afgedwongen.

VC WIK nam hierin een snelle voorsprong van vier punten, maar wist het ongewild weer spannend te maken (13-13). Om de winst uiteindelijk toch nog met 15-13 over de streep te trekken.