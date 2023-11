Zesde nederlaag op rij voor Klipperstars

54 minuten geleden

Sport 128 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

AMSTERDAM • Na vijf nederlagen op rij is het Klipperstars niet gelukt uit de onderste regionen te komen. Ook in Amsterdam werd zaterdag verloren; het werd 72-68 voor Harlemlakers.

Klipperstars had slechts de beschikking over zeven spelers. Na een ruststand van 33-30 namen de Nieuw-Lekkerlandse basketballers in het derde kwart een maximale voorsprong van zes punten.

Het bleef spannend tot het einde. Een eindsprint van de thuisclub vanaf 66-66 was Klipperstars echter te machtig.

Topscorers Klipperstars: Sem Janse met 21 punten en Gerrit-Jan den Ouden met 13 punten.

Komende zaterdag thuis tegen Punch uit Delft (16:30 uur) gaat de ploeg wederom op zoek naar eerherstel.