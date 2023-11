HTV haakt af in titelrace

zo 12 nov. 2023, 08:29

HOORNAAR • Door de 5-0 nederlaag van vorige week is HTV afgehaakt in de titelrace. Alleen in theorie is de achterstand van twee punten op beide koplopers nog te overbruggen.

Tegen Pijnacker 2 zetten de Hoornaarse tafeltennissers wel een overwinning neer: 4-1. Bas Klop scoorde 100%, Kees Bresser won één partij en ook het dubbelspel was voor HTV.