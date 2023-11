GIESSENBURG • De shows van het Vridos Theater trokken zaterdag vele belangstellenden naar de sporthal in Giessenburg.

De gymvoorstellingen waren ‘s middags en ‘s avonds. Beide keren kon het publiek genieten van een spectaculaire show, waarbij de leden van de Giessenburgse sportvereniging hun gymnastische kunnen lieten zien.

De show van Vridos in Giessenburg is in volle gang! pic.twitter.com/0VEH4d7seX