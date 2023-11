VC WIK herovert koppositie

• VC WIK is weer koploper in de derde divisie A.

31 minuten geleden

DEN DUNGEN/GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK is terug aan kop van de derde divisie A. De topper tegen Donki Sjot 2 werd zaterdag in het Brabantse Den Dungen met 1-3 gewonnen.

Het was wel even schrikken voor de Groot-Ammerse volleybalsters, want de eerste set ging met 25-20 verloren. Daarna maakte VC WIK een stabielere indruk, al werd het in de eindfase van de tweede en derde set toch weer spannend. De thuisclub kwam in deel drie zelfs terug tot 19-19. Maar in de eindfase toonde WIK zich vastberaden: 22-25 en 19-25.

In de vierde set keek VC WIK lang tegen een achterstand aan. Bij 18-18 gloorde er weer perspectief en het was meteen erop en erover: 22-25.

Komende zaterdag speelt VC WIK thuis tegen Volley Tilburg 3, dat -met twee wedstrijden minder gespeeld- vijfde staat.