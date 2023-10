VC WIK: 112 punten niet genoeg voor winst

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK scoorde zaterdag tegen Spivo maar liefst 112 punten, maar het bleek niet voldoende voor de winst. Want die was met 2-3 voor de opponent uit Spijkenisse.

Dat er in De Reiger sprake was van een spannende wedstrijd mag duidelijk zijn. De toon hiervoor werd al in de eerste en tweede set gezet: 23-25 en 26-24.

De derde set is vaak cruciaal en dus hadden de Groot-Ammerse volleybalsters na de cijfers 25-18 de beste papieren. Spivo dacht daar echter anders over en trok het duel via 23-25 en 15-17 naar zich toe. De vele foutservices in de beslissende vijfde set deden de thuisclub uiteindelijk de das om.

Topper

VC WIK speelt in de 3e divisie A komende zaterdag de uitwedstrijd tegen medekoploper Donkisjot 2.