Volley Meerkerk’95 heeft koppositie in het zicht

ma 30 okt. 2023, 08:14

ROTTERDAM/MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 is na de overtuigende 0-4 zege op Erasmus Volley 2 virtueel koploper in de promotieklasse A. De Meerkerkse volleyballers staan weliswaar tweede, maar hebben nog een wedstrijd tegoed.

In Rotterdam lieten de geelzwarten verdedigend weinig liggen en was Thijs Brakband aanvallend niet af te stoppen. Dat resulteerde in glanzende cijfers: 16-25, 12-25, 14-25, 20-25.