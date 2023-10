VC WIK verslaat hekkensluiter Protos

GROOT-AMMERS • VC WIK heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Protos met 1-3 gewonnen. De Groot-Ammerse volleyballers staan na deze zege vijfde in de eerste divisie B.

In de eerste twee sets had VC WIK weinig te vrezen van de opponent die vorig seizoen nog in de Topdivisie speelde. Verdedigend en blokkerend stond het als een huis: 15-25 en 16-25.

In de altijd lastig derde set moest een achterstand worden weggepoetst: 15-25. De wedstrijd zat in de tas, maar het bonuspunt bleef in Utrecht (25-12).