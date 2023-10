SNA naar volgende bekerronde

VLAARDINGEN/BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft de eerste bekerronde gemakkelijk overleefd. Van zowel Move4U als van YVC werd zaterdag in Vlaardingen met 2-0 gewonnen.

Tegen mede-eersteklasser Move4U moest SNA er met name in de tweede set vol voor gaan. De opgelopen achterstand kon echter tijdig worden gerepareerd, daar waar er in de eerste set dankzij veel servicedruk geen vuiltje aan de lucht was geweest: 25-14 en 25-21.

Het Zeeuwse YVC, dat uitkomt in de tweede klasse, kon de Bleskensgraafse volleybalsters weinig weerwerk bieden: 25-16 en 25-9.