VC WIK bekert verder

DORDRECHT/GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK deed zaterdag in Dordrecht wat het aan haar stand verplicht was: zich plaatsen voor de kwartfinale van de regionale beker.

De derdedivisionist klopte de promotieklassers Sliedrecht Sport 4 en Fusion met 2-0.

Sliedrecht Sport was geen partij voor de Groot-Ammerse volleybalsters, al liet het setpoint in de tweede set door concentratieverlies even op zich wachten: 25-12 en 25-17. Ook Fusion kon VC WIK geen partij bieden. WIK was sterk aan service en kende een lage foutenlast, waarmee de Rotterdamse opponent werd weggespeeld: 25-16 en 25-9.

De kwartfinale wordt gespeeld op zaterdag 2 december, de tegenstander is nog niet bekend.