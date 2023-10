Winst en verlies voor volleyballers VC WIK

ROTTERDAM/GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK, koploper in de derde divisie A, heeft zaterdag met 1-3 gewonnen van Volley Zuid. De herenvolleyballers leden tegen dezelfde Rotterdamse club een 3-2 nederlaag.

Eerstedivisionist WIK was, gezien de gehavende selectie, niet ontevreden met twee punten in Rotterdam. Het was een wedstrijd met wisselende kansen: 25-21, 21-25, 16-25 en 25-22. WIK verloor de beslissende vijfde set met 15-11 en staat nu op de achtste plaats.

Setverlies

Ook de WIK-vrouwen konden in Rotterdam niet compleet aantreden. De Groot-Ammerse koploper had mede hierdoor de nodige moeite met het laaggeplaatste Volley Zuid. De derde set ging zelfs met 26-24 verloren.

Verder liet VC WIK het niet komen. De vier punten werden veiliggesteld via 18-25 in de vierde set. De eerste en tweede set werden met respectievelijk 23-25 en 19-25 gewonnen.