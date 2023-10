Volley Meerkerk’95 knap tweede

MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 zette z’n zegereeks in de promotieklasse door.

De 2-3 zege -na een 2-1 achterstand in sets- op Fiddus betekende alweer de derde overwinning op rij én de tweede plaats, met een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.

Het was in de beslissende vijfde set Jelmer Boot die de servicedruk opvoerde en de winst over de streep trok: 23-25, 25-20, 25-16, 19-25, 8-15.