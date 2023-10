Marathontraining bij Passaat

1 uur geleden

Sport 201 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

PAPENDRECHT/REGIO • Loopliefhebbers uit de regio kunnen bij atletiekvereniging Passaat trainen voor de marathon van Rotterdam 2024. Deelnemers krijgen begeleiding van ervaren en gediplomeerde trainers. De voorbereiding start in januari, de marathon zelf is op 14 april.

Op vrijdag 27 oktober is er in de kantine van Passaat aan de Andoornlaan in Papendrecht een gratis toegankelijke informatieavond, die om 19:30 uur begint. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Er wordt informatie verstrekt over hoe te trainen, do’s and don’ts, kleding, schoenen, eten en drinken, het basisniveau voor een marathontraining en het trainen van interval bij een marathon.

Voor nadere informatie: marathon@avpassaat.nl.