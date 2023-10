De Waarddammers loopt met fortuinlijk gelijkspel eerste averij op

RIJNSBURG/REGIO • De eerste deuk in de titelaspiraties van De Waarddammers is een feit. Zaterdag kwamen de Alblasserwaarders uit bij Rijnsburg niet verder dan een 10-10 gelijkspel en daarbij kwam ook nog enig fortuin kijken.

Na een fraaie combinatieve zege van Ril Verboon tuinde Shammy Kasnadi in een zetje, waarna hij direct kon opgeven. Peter Hartog zette zijn ploeg weer op voorsprong, die werd geconsolideerd met remises van achtereenvolgens André Droog en Wim Verschoor. Beiden kwamen goed weg toen hun tegenstanders een kansrijke dan wel zeker winnende voortzetting verkwanselden.

Even later kwamen de Rijnsburgers toch langszij toen Anton Kosior op zijn 41e zet misgreep en in het vervolg geen kans meer kreeg. Wim Kalis en invaller Jeroen Schakel damden zich beiden naar een gelijkwaardige remise, zodat een 8-8 tussenstand op het scorebord verscheen.

Marijke Koers, eveneens ingevallen, was intussen in een hopeloze positie gemanoeuvreerd en moest capituleren. Peter de Hek zorgde er met zijn derde overwinning op rij voor dat zijn ploeg toch nog met een punt huiswaarts kon keren.