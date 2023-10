Kampioen Triade behoudt ongeslagen status

1 uur geleden

NIEUWPOORT • Kampioen Triade heeft ook de laatste wedstrijd van de veldcompetitie gewonnen. In Zuidland werd ZKV met 11-5 verslagen door de Nieuwpoortse korfballers.

Er stond niets meer op het spel en dat was ook wel te zien. Het duel, dat op ‘echt’ gras werd gespeeld, was rommelig. Triade verdedigde ijzersterk, maar aanvallend was het ditmaal wat minder scherp. Desondanks kwam de zege geen moment in gevaar.