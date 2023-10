Wintercompetitie RC Jan van Arckel gestart met tijdrit: startposities voor eerste wedstrijd in Noordeloos zijn bepaald

zo 15 okt. 2023, 08:24

Sport Fotoseries 160 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • De regionale wintercompetitie (MTB/cyclecross) is zaterdag van start gegaan met een tijdrit. Opvallend: in de A-klasse maakten jonge renners -die tot voor kort nog bij de jeugd reden- de dienst uit.

Rondom het boerenerf van Wouter de Bruin en Teus van Dijk was een parcours van elf kilometer over grasland en asfalt uitgezet. Met name door het natte gras was het, tegen de wind in, bikkelen.

Na de tijdrit zijn de eerste klassementen opgemaakt. Tevens is de uitslag bepalend voor de eerste ‘echte’ wedstrijd op zaterdag 28 oktober in Noordeloos.

Uitslagen:

A-klasse (Licentiehouders): 1. Luuk Viveen (Woudrichem); 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld); 3. Mika Bouman (Rijswijk).

B-klasse (Recreanten): 1. Marnix van Steenwijk (Dordrecht); 2. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf); 3. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers).

C-klasse (Dames): 1. Liezeke Schakel (Gissenburg); 2. Dieke van Wilgen (Arkel); 3. Maan de Ridder (Zutphen).

BM-klasse (Masters 45+ jaar): 1. Bert Pesselse (Giessenburg); 2. Henk Tukker (Alblasserdam); 3. Ard Rietveld (Gorinchem).

D-klasse (Jeugd 13/14 jaar)

Jongens: 1. Xavier van Geldrop (Rotterdam); 2. Andreas van de Streek (Goudriaan); 3. Yoeri Versloot (Hardinxveld).

Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

E-klasse (Jeugd 11/12 jaar)

Jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg); 2. Levi van de Kaa (Kaatsheuvel); 3. Myliam Kapel (Rijswijk).

Meisjes: 1. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel); 2. Agnes Koorevaar (Ottoland); 3, Winke van de Streek(Goudriaan).

F-klasse (Jeugd 9/10 jaar)

Jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk); 2. Zeb Mesker (Meerkerk); 3. Jeftha Schild (Hardinxveld).

Meisjes: 1. Zoe van Waardenburg (Rhoon); 2. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers); 3. Julia van der Wouden (Rotterdam).

G-klasse (Jeugd 6/8 jaar)

Jongens: 1. Tim Chau (Breda); 2. Hugo van Wijngaarden (Giessenburg); 3. Lars Mastenbroek (Rijswijk).

Meisjes: 1. Anna Knip (Alblasserdam); 2. Bregje van Doesburg (Giessenburg); 3. Loes Koorevaar (Ottoland).

Volledige uitslagenlijsten op: www.janvanarckel.nl.