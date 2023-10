Eenvoudige winst voor SNA dames 1

ASPEREN/BLESKENSGRAAF • Het eerste damesteam van volleybalvereniging SNA heeft in de afgelopen week eenvoudig de uitwedstrijd tegen WHV in Asperen gewonnen. Het werd 1-3 in sets.

SNA begon sterk. De ploeg leverde servicedruk en scoorde de punten gemakkelijk. Helaas viel halverwege de set Caroline uit, omdat zij door haar enkel ging. Daardoor kwam Lente erin als tweede spelverdeler. SNA maakte de set netjes af.

De tweede set speelde SNA opnieuw goed. Een kleine serie goede services van WHV maakte het nog spannend, maar ook deze set sloot SNA winnend af.

In de derde set was SNA de betere in alle aspecten van het spel: service, pass en aanval. In deze set klopte alles en kreeg de ploeg weinig punten tegen.

De vierde set begon goed, maar bij het naderen van de 25 punten liet SNA wat steekjes vallen. De pass kwam niet aan en er werden veel eigen fouten gemaakt. WHV kwam langszij en won deze set. Zo werd het 1-3 voor SNA.