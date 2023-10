Korfballers Triade uit Nieuwpoort vieren kampioenschap

NIEUWPOORT • Triade 1 heeft het kampioenschap binnen gehaald. Op eigen veld werd het taaie SKV met wederom een kleine overwinning verslagen.

Opnieuw was het allerminst hoogstaand wat Triade liet zien. Na een snelle 8-0 voorsprong in de eerste 15 minuten was de wedstrijd al gespeeld, maar verder kwam de hoofdmacht niet in de eerste helft (8-1).

Na de juiste aanwijzingen en de keuze voor een andere tactiek door trainer/coach Peter Kooij werd het een andere wedstrijd. Maar de groen-witte schutters hadden op het late tijdstip moeite met het vinden van de korf.

Dankzij een sterk optreden van de dames aan de kant van Triade kwam het kampioenschap geen moment in gevaar. Op zoek naar de juiste mensen ging Triade rustig door met het eigen spel. Toch bleef SKV wel meedoen. Het publiek werd helaas niet getrakteerd op een fraai schouwspel, maar andermaal bleef Triade 1 aan de goede kant van de score.

Na het laatste eindsignaal barstte het feest los en was de klus geklaard. Felicitaties naar Peter Kooij en Jesper Kreuning die hun ploeg na een jaar afwezig na de zaal weer terug zien in de derde klasse op het veld. Eindstand was 15-7.