Uitslagen HSV Ameide

AMEIDE/MEERKERK • Hengelsportvereniging Ameide viste op zaterdag 7 oktober in het Merwedekanaal nabij de Bazelbrug in Meerkerk.

Hieronder staan de belangrijkste uitslagen:

1e vak A is J de Kruijk met 1460 gram, 2e vak A is D van Oort met 1120 gram, 3e vak A is H Bogaard met 1000 gram, 4e vak A is B v/d Baars met 860 gram, 5e vak A is D Kanselaar met 620 gram en 6e vak A is A Verwolf met 600 gram

1e vak B is B den Braven met 1700 gram, 2e vak B is W Streefkerk met 1420 gram, 3e vak B is P de Jong met 620 gram, 4e vak B is W de Jong met 600 gram en 5e vak B is J Stuurman met 520 gram.