Volley Meerkerk dames 1 met 0-4 onderuit tegen Vives

30 minuten geleden

Sport 104 keer gelezen

MEERKERK • Dames 1 van Volley Meerkerk kwam zaterdag tekort tegen het gepromoveerde Vives uit IJsselstein.

In de eerste set waren beide teams goed aan elkaar gewaard. Tot 16-16, toen kreeg Volley Meerkerk een lange serviceserie tegen. Vooral door pass-, aanval- en blokkeerfouten verloor het team de set met 20-25. Vives beschikte over een paar goede aanvallers en had zelf veel lengte in de blokkering.

Omdat Volley Meerkerk ook geen servicedruk ontwikkelde, liepen de dames vanaf het eerste moment in de tweede set achter de feiten aan. Vives had een vrij sterke blokkering en het lukte Volley Meerkerk onvoldoende om slim daaromheen te spelen. Het werd 19-25 voor Vives.

In de derde set bleef Vives erg goed verdedigen en bleef het lastig voor de Meerkerkse dames om te scoren, ook niet met de drie meter aanval. De derde set werd 22-25 voor Vives.

Ook de vierde set wist Volley Meerkerk niet te winnen. Er werden te veel persoonlijke en directe fouten gemaakt en nog steeds te weinig gescoord. Het werd opnieuw 22-25.

Komende zaterdag 14 oktober om 19:30 uur speelt Volley Meerkerk in Roosendaal.