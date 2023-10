Dames WIK neemt met 4-0 revanche op Volley Lek en IJssel

42 minuten geleden

Sport 152 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Na twee 3-1 overwinningen op Voltena D3 en Next Volley Dordrecht D3 speelde dames 1 van volleybalvereniging WIK Groot-Ammers in het afgelopen weekend de eerste thuiswedstrijd. Een oude bekende uit de tweede divisie van vorig jaar kwam op bezoek: Volley Lek en IJssel D1. Na twee verloren wedstrijden afgelopen seizoen, had het team wat goed te maken. Dat lukte: het werd een redelijk eenvoudige 4-0 winst.

WIK startte goed aan de wedstrijd. Na een minimale achterstand in het begin van de set, werd dit omgebogen en de voorsprong werd al snel uitgebreid. Na goed aanvalsspel en een sterke verdediging werd de set met 25-13 gewonnen.

Ook na de kantwissel hield WIK de wedstrijd onder controle. Hoewel de dames van Volley Lek en IJssel iets beter in hun spel kwamen, verrichte WIK goed werk en wist ook de tweede set naar zich toe te trekken met een stand van 25-18.

Maar toen kwam de beruchte derde set, waar WIK vaak wat punten laat liggen. In het begin van deze set ging het gelijk op tot een stand van 10-10. Vanaf daar serveerde Mayke een serie van 11 services. De coach van de Ouderkerkse dames nam nog een time-out op 15-10, maar kwamen niet onder de druk uit. Na de serie was de concentratie even weg, maar wist WIK de set alsnog met een 25-18 binnen te halen.

WIK probeerde in de vierde set om alle vijf de punten in Ammers te houden. Met het publiek achter het team werd het een spannende set. De dames van de ‘overkant’ kwamen beter in hun spel. Met een stand van 24-23 had de ploeg nog één punt nodig om de wedstrijd binnen te halen. Het matchpoint werd nog niet verzilverd, wat resulteerde in een nagelbijtend einde. Ook bij 25-24 werd het matchpoint nog niet verzilverd en werd het voor het publiek nog even extra spannend gemaakt. Op 26-25 werd het matchpoint uiteindelijk binnengeslagen en nam WIK de ultieme revanche op Volley Lek en IJssel.

Dit resultaat maakt dat WIK zich op dit moment gedeelde koploper met RVC/Libanon ’50 D1 mag noemen. De eerste vijfpunter van het seizoen is binnen, wat resulteerde in een grote ontlading van de spelers en het publiek, wat hard heeft aangemoedigd.