WIK met 2-3 onderuit tegen Next Volley

GROOT-AMMERS • De volleyballers van WIK Groot-Ammers hebben in het afgelopen weekend met 2-3 verloren van Next Volley uit Dordrecht.

Na een stroeve start van het thuisteam kwam WIK steeds beter in de wedstrijd. De schapenkoppen uit Dordrecht kregen een aantal kansen om de set te pakken, maar er werd kranig verdedigd. WIK stond op setpunt en na een puik blok van spelverdeler Maarten werd het 28-26 voor WIK.

Waar de eerste set alleen een moeizame start kende, was het in de tweede set lastiger voor WIK om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Er werden erg veel fouten gemaakt in de service waardoor er geen goed spel tot stand kon komen. Wisselingen hielpen niet, want de Dordtenaren waren duidelijk beter in deze set. Bij 20-20 trokken ze een klein sprintje en hierdoor werd het 20-25.

In de derde set was de passing weer onder controle en de punten werden met meer kunde gepakt. Een speciaal moment deze set was de invalbeurt voor Jesse Buijserd, die daarmee zijn debuut maakte in het vlaggenschip Met een aantal venijnige services en zelfs een ace was dit zeer geslaagd. Met deze allesomvattende formule was set 3 voor Groot-Ammers: 25-23.

In de vierde set leek het soms of WIK met de handrem erop speelde, waar Next juist een gaspedaal had ingetrapt. De set werd gepakt door de gasten: 22-25.

WIK kon in de vijfde set niet het niveau halen van set 1 en 3. Het schommelde te veel aan de Ammerse kant en de Dordtenaren hadden het beste voor het laatst bewaard: 7-15 werd de eindstand.

Zaterdag 14 oktober om 16:00 uur speelt WIK de eerste uitwedstrijd tegen Volley Zuid.