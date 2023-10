Klipperstars verliest van Quick Lions na lastige wedstrijd

1 uur geleden

Sport 168 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De basketballers van Klipperstars hebben zaterdag met 54-77 verloren van Quick Lions uit Bussum.

Net als vorige week begon Klipperstars zwak aan de wedstrijd en al snel stond er een 0-7 tussenstand op het scorebord. Daarna herpakte het team zich wel weer en met 7-11 was de wedstrijd voor de Jaleco formatie eigenlijk pas echt begonnen. Er moest enorm hard gewerkt worden om de basket te vinden. De tegenstander uit Bussum had daar iets minder moeite mee. Vooral van achter de driepunterlijn wisten ze iedere keer het netje te vinden en Klipperstars worstelde daar zelf net als vorige week enorm mee. Het gevolg was dat er na de 1e periode een 8-22 tussenstand op het bord stond. Aan de werklust lag het niet bij Klipperstars, maar de ballen gingen er simpelweg niet in.

Het spelbeeld veranderde ook niet in het tweede kwart, waardoor Quick Lions de voorsprong rustig verder uitbouwde. Een teleurstellende 21-42 was dan ook de ruststand.

Bij elkaar blijven en hard werken, dan gingen de ballen vanzelf wel weer vallen, was wat er met elkaar besproken werd. Na rust was er even weer hoop, omdat Klipperstars met veel druk op de bal balverlies wist te forceren bij de tegenstander. Bij 31-45 vluchtte Quick Lions naar een time-out om de boel weer op orde te zetten. Dit lukte weer aardig en met name de fysiek sterke spelers waren lastig af te stoppen. Deze spelers in combinatie met de driepunters deden Klipperstars de das om. Een eindstand van 54-77 was het terechte eindresultaat.

Aan de werklust lag het niet, maar Klipperstars zal snel weer hogere percentages moeten schieten van zowel de vrijeworplijn als driepunterlijn. Met 7% van de driepunterlijn en 38% van de vrijeworplijn kan er ontzettend hard worden gewerkt maar het winnen van wedstrijden wordt dan een lastig verhaal.

Topscorer: Sem Janse 19 punten

Volgende week heeft Klipperstars een week rust om de 21e oktober aan te treden tegen Cangeroes in Utrecht.