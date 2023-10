Wintercompetitie Jan van Arckel op punt van beginnen

REGIO • De populaire wintercompetitie (MTB en cyclocross) van RC Jan van Arckel gaat binnenkort van start.

Zaterdag 14 oktober is er een tijdrit in de polder tussen Noordeloos en Giessenburg, met start en finish op Smoutjesweg 2. De tijdrit telt mee voor het klassement en zal de startvolgorde van de eerste wedstrijd in Noordeloos, op zaterdag 28 oktober, bepalen.

Inschrijven voor de tijdrit, waarvan het parcours door de weilanden en over diverse bruggetjes loopt, kan vanaf 10:30 uur.

Uitgebreide(re) informatie over de regionale wintercompetitie is te vinden op: www.janvanarckel.nl.