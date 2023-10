Kampioenschap lonkt voor bruisend Triade, dat zich gaat opmaken voor 50-jarig bestaan

NIEUWPOORT/LANGERAK • Korfbalvereniging Triade is op weg naar het 50-jarig bestaan. Maar eerst zit er een kampioensfeest aan te komen.

Precies op de grens van Langerak en Nieuwpoort, op het mooie sportpark aan de Waterlinie, is Triade een bruisende club. Met momenteel zo’n 150 leden en het 50-jarig bestaan in het verschiet. Immers, de korfbalvereniging werd in 1975 opgericht.

Maar de focus ligt eerst op zaterdag 7 oktober. Dan kan de hoofdmacht van Triade kampioen worden en kort na de degradatie weer terugkeren naar de derde klasse. Het moet een sportief hoogtepunt worden. De kampioenswedstrijd tegen het Sleeuwijkse SKV begint om 18:35 uur. Als de titel binnen is, volgt later op de avond het Oktoberfest. Alsof het zo moet zijn, want dit was al eerder gepland.

Geen geheim

Aanvoerder Menno den Hartog (32) is de oudste speler van het team, de net negentienjarige Job Brokking de benjamin. Een geheim voor het kampioenschap is er niet, volgens Den Hartog. “Gewoon beter zijn dan je tegenstanders”, klinkt het met Alblasserwaardse nuchterheid.

“Het klinkt simpel, maar het vereist wekelijks honderd procent inzet op de trainingen en in de wedstrijden. Je moet altijd proberen om beter te worden.”

Mix

Volgens Job Brokking is het aanstaande kampioenschap vooral het gevolg van teamwork. “We hebben een mix van ervaren en jonge spelers. Dat zorgt voor variatie in ons spel.”

Het sportieve succes kwam KV Triade niet aanwaaien. De afgelopen seizoenen zijn enkele ervaren krachten gestopt of lager gaan spelen. Maar de balans is hersteld, mede door de helpende hand van de technische commissie. Reden om positief naar de toekomst van de club te kijken.

Samen

Voor Menno den Hartog en Job Brokking is korfbal niet enkel een sport die ze graag beoefenen. Het gaat verder.

“Een manier om fit te blijven en om plezier te hebben met vrienden”, benadrukt het tweetal. “Triade heeft echt een plek in de gemeenschap van Nieuwpoort en Langerak. Leden van alle leeftijden sporten er samen en maken er samen plezier. Iedereen is welkom om deel uit te maken van dit groenwitte avontuur.”