Dordtse Schoonrijders verder onder vlag IJssportvereniging Alblasserwaard

1 uur geleden

Sport 252 keer gelezen

REGIO • De Dordtse trainingsgroep Schoonrijders is per 1 september opgegaan in en overgegaan naar IJssportvereniging Alblasserwaard.

De overeenkomst werd getekend met Marjandel Verschoor, voorzitter van de IJA en Jeannette Bakker, voorzitter recreatieschaatsen van de IJA en Pleunie Korteland als vertegenwoordiger van de Dordtse Schoonrijders.

Nadat de Landelijke Vereniging van Schoonrijders opgeheven is, zijn de Dordtse schoonrijders blij onderdak gevonden te hebben bij de IJA, een welbekende schaatsvereniging met veel enthousiaste leden. Het uitwisselen van kennis over het schoonrijden en het doorgeven van de techniek is van belang om de toekomst van het schoonrijden te borgen, maar ook om beter te kunnen worden in andere schaatsdisciplines.

Vanaf komende woensdag tot half maart 2024 zal er wekelijks op woensdag getraind worden op het ijs van de bovenbaan van de Sportboulevard in Dordrecht van 20:00 tot 21:00. Tijdens de wintermaanden wordt er wekelijks gewerkt aan techniek en balans tijdens de trainingen. Zodat iedereen de perfecte schaatsslag, afwisselend gereden op de buiten- en de binnenkant van een ‘schoonrij’-schaats beheerst.

Les wordt er in Dordrecht gegeven door niemand minder dan de Nederlands Kampioen Schoonrijden bij de heren, Johan Westerbeek. Onlangs is hij door de KNSB geridderd met het zilveren eremetaal van het gewest Zuid-Holland Zuid, in de vorm van een zilveren schaats. Dat werd hem uitgereikt voor zijn verdiensten tijdens de regionale wedstrijden en het behalen van de landelijke titel bij het NK Schoonrijden.

Schoonrijden is een rustige, sierlijke manier van schaatsen. Je kunt het alleen doen, met zijn tweeën of in een groep van 4 of 6 personen. Schoonrijden is vooral bekend vanwege de sierlijke beweging, de schaatsers zwieren met een mooie, brede slag over het ijs.

De enthousiaste schoonrijders uit de wijde regio, van de Alblasserwaard tot Zeeland, uit Brabant en de Hoekse Waard die in Dordrecht trainen willen er graag alles over vertellen en nodigen belangstellenden uit om een gratis proefles bij te wonen. Eigen schaatsen zijn voor de eerste lessen prima, indien gewenst zijn er ook speciale schoonrijschaatsen beschikbaar. Opgeven voor een proefles of voor vragen: schoonrijdendordrecht@ija.nu. De Dordtse schoonrijders hebben nog plaats voor nieuwe leden.