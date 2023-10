VC WIK na tweede zege koploper

NIEUWENDIJK/GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen. De Groot-Ammerse volleybalsters versloegen Voltena 3 met 1-3 en zijn nu koploper in de derde divisie B.

Mede dankzij een sterke passing liep het in de eerste twee sets op rolletjes (18-25, 17-25), in tegenstelling tot de derde set (25-19). Toch kwam de overwinning geen moment in gevaar, want met prima aanvalsspel was er in de vierde set geen vuiltje aan de lucht voor VC WIK (15-25).