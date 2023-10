RC Jan van Arckel tweede op NK-ploegentijdrit

DRONTEN/REGIO • RC Jan van Arckel is overall als tweede geëindigd op het Nederlands clubkampioenschap ploegentijdrit in Dronten. De Alblasserwaardse wielerclub stond in alle categorieën aan de start.

Prof Fabio Jakobsen maakte deel uit van de elite- en beloftenploeg, samen met onder anderen de Hoogbloklandse broers Jens en Kelvin van den Dool.

Wind

In de vlakke polder en op de winderige dijk was er sprake van een pittige koers. Met een gemiddelde snelheid van 51,8 kilometer klasseerde Jan van Arckel zich als vijfde.

Vrouwen tweede

De vrouwenploeg, met onder meer Jeanne Korevaar en Marjolein van ‘t Geloof, kwam 22 seconden tekort voor het goud. Net als vorig jaar werd de tweede tijd neergezet.

Junioren

Bij de junioren bleef het drietal Thijs Wemmers, Jost van de Streek en Evan Terlouw over. Zij moesten genoegen nemen met de zevende plaats.

Eerder had de jeugd het spits afgebeten. In deze categorie eindigde Jan van Arckel als 29e.